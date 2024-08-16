Курс валют на 16 серпня: долар у банках подешевшав на 10 копійок, євро — на 16 копійок

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара у покупці знизився на 10 копійок, а у продажу на 5 копійок. Євро подешевшало на 16 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці зріс на 5 копійок, а у продажу знизився на 1 копійку. Євро у покупці подорожчало на 5 копійок, а у продажу не змінилося.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,45 грн. Євро купують за 45,00 грн, а продають за 45,60 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,30−41,40, євро — 45,25−45,43 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,13−41,17 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,17−45,20 грн/євро.

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