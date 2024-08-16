У липні 2024 року українці придбали майже 1,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 52% більше, в порівнянні з липнем 2023 року. Про це повідомляє Укравтопром.
16 серпня 2024, 9:18
У липні 2024 року українці придбали на 52% більше авто з Китаю, ніж торік
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Зазначається, що з цієї кількості нових авто — 1121 од. (+82%), вживаних — 261 од. (-15%).
Отже, автомобілі китайського походження охопили 17,5% липневого ринку нових легковиків.
В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» становила 1,3%.
Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 82%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- Honda M-NV — 239 од.;
- BYD Song Plus — 134 од.;
- Nissan Ariya — 118 од.;
- Volkswagen iD.4 — 87 од.;
- Zeekr 001 — 69 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- Nissan Ariya — 32 од.;
- Volkswagen iD.4 — 28 од.;
- Honda M-NV — 25 од.;
- Tesla Model 3 — 15 од.;
- Polestar 2 — 12 од.
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Джерело: Мінфін
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