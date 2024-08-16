Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 330 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 596 950 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
16 серпня 2024, 8:19
Втрати ворога за 15 серпня: 1 330 російських окупантів, 12 танків, 61 БПЛА та 1 ракета
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 596950 (+1330) осіб,
- танків — 8496 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 16461 (+35) од,
- артилерійських систем — 16927 (+59) од,
- РСЗВ — 1159 (+5) од,
- засоби ППО — 922 (+0) од,
- літаків — 367 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13659 (+61),
- крилаті ракети — 2429 (+1),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 22848 (+73) од,
- спеціальна техніка — 2829 (+16).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі