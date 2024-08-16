CoinW анонсувала лістинг DOGS та нагороди $5,000

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 серпня 2024, 10:00

CoinW анонсувала лістинг DOGS та нагороди $5,000

Популярна гра в Telegram роздасть нагороди своїм 53 мільйонам користувачів.

Криптовалютна біржа CoinW анонсувала лістинг DOGS, токен однієї з швидкозростаючих міні ігор в месенджері Telegram.

Лістинг відбудеться 20 серпня, а всі, хто торгуватиме DOGS на CoinW, отримають додаткові нагороди в USDT (цифровий долар від компанії Tether Limited). При реєстрації на CoinW користувачі також отримують додаткові бонусні 1640 USDT для торгівлі.

Проект DOGS стартував 9 липня і на даний момент налічує понад 53 мільйони користувачів. Ігровий процес досить простий. Нагороди в токенах отримали користувачі, які давно зареєстровані в Telegram (чим старіше обліковий запис, тим більше токенів ви отримали), а також виконання різних завдань.

Керівник CoinW у Східній Європі Alex Notm, розповів про подробиці лістингу та відповів на найпопулярніші питання про міні гру DOGS

І.: Коли відбудеться лістинг та як продати DOGS?

Alex Notm: Лістинг на криптобіржі CoinW відбудеться вже у вівторок, 20 серпня. Депозити будуть відкриті о 7:00 UTC. Початок торгівлі о 12:00 UTC, а зняття 21 серпня о 7:00 UTC.

І.: Як користувачі отримають свої токени DOGS, щоб вивести на біржу та продати?

Alex Notm: Є лише два очевидні сценарії. Перший це токени надійдуть на адресу гаманця який користувачі прив'язали до облікового запису (Telegram wallet або Tonkeeper). У такому разі користувачам обов'язково потрібно купити TON і перевести на свій гаманець, щоб забезпечити оплату комісій за транзакції в DOGS на біржу з метою продажу. У момент нарахування токенів буде велике навантаження на блокчейн, тому варто очікувати зростання комісій та затримки в обробці транзакцій. Другий сценарій це поява функціонала виведення токенів у самому додатку, де ви можете вказати номер гаманця та здійснити зняття.

І.: Якою буде ціна токена DOGS на лістингу?

Alex Notm: Ціна токену залежить від багатьох факторів, таких як стан ринку на даний момент, токеноміки, попиту та пропозиції, стратегії маркетмейкера та інших. Зараз можна розглядати лише ціноутворення на пре-маркеті та теоретично припускати ціну на лістингу.

І.: Чи варто одразу продавати DOGS чи краще зачекати?

Alex Notm: Це рішення має ухвалити для себе кожен користувач самостійно. Вивчайте проект, його плани та перспективу, а потім зробіть вірний вибір.

І.: Де найкраще продати DOGS?

Alex Notm: Не знаю, наскільки це етично, бо я є співробітником CoinW, але мій вибір однозначний. Ми з командою розробили промо кампанію, де кожен новий користувач зможе продати свої DOGS та отримати можливість заробити кілька десятків доларів завдяки промо з лістингу DOGS.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами