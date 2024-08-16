CoinW анонсувала лістинг DOGS та нагороди $5,000

Криптовалютна біржа CoinW анонсувала лістинг DOGS, токен однієї з швидкозростаючих міні ігор в месенджері Telegram.

Лістинг відбудеться 20 серпня, а всі, хто торгуватиме DOGS на CoinW, отримають додаткові нагороди в USDT (цифровий долар від компанії Tether Limited). При реєстрації на CoinW користувачі також отримують додаткові бонусні 1640 USDT для торгівлі.

Проект DOGS стартував 9 липня і на даний момент налічує понад 53 мільйони користувачів. Ігровий процес досить простий. Нагороди в токенах отримали користувачі, які давно зареєстровані в Telegram (чим старіше обліковий запис, тим більше токенів ви отримали), а також виконання різних завдань.

Керівник CoinW у Східній Європі Alex Notm, розповів про подробиці лістингу та відповів на найпопулярніші питання про міні гру DOGS

І.: Коли відбудеться лістинг та як продати DOGS?

Alex Notm: Лістинг на криптобіржі CoinW відбудеться вже у вівторок, 20 серпня. Депозити будуть відкриті о 7:00 UTC. Початок торгівлі о 12:00 UTC, а зняття 21 серпня о 7:00 UTC.

І.: Як користувачі отримають свої токени DOGS, щоб вивести на біржу та продати?

Alex Notm: Є лише два очевидні сценарії. Перший це токени надійдуть на адресу гаманця який користувачі прив'язали до облікового запису (Telegram wallet або Tonkeeper). У такому разі користувачам обов'язково потрібно купити TON і перевести на свій гаманець, щоб забезпечити оплату комісій за транзакції в DOGS на біржу з метою продажу. У момент нарахування токенів буде велике навантаження на блокчейн, тому варто очікувати зростання комісій та затримки в обробці транзакцій. Другий сценарій це поява функціонала виведення токенів у самому додатку, де ви можете вказати номер гаманця та здійснити зняття.

І.: Якою буде ціна токена DOGS на лістингу?

Alex Notm: Ціна токену залежить від багатьох факторів, таких як стан ринку на даний момент, токеноміки, попиту та пропозиції, стратегії маркетмейкера та інших. Зараз можна розглядати лише ціноутворення на пре-маркеті та теоретично припускати ціну на лістингу.

І.: Чи варто одразу продавати DOGS чи краще зачекати?

Alex Notm: Це рішення має ухвалити для себе кожен користувач самостійно. Вивчайте проект, його плани та перспективу, а потім зробіть вірний вибір.

І.: Де найкраще продати DOGS?

Alex Notm: Не знаю, наскільки це етично, бо я є співробітником CoinW, але мій вибір однозначний. Ми з командою розробили промо кампанію, де кожен новий користувач зможе продати свої DOGS та отримати можливість заробити кілька десятків доларів завдяки промо з лістингу DOGS.