До закриття міжбанку курс долара знизився на 7 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро впало на 28 копійок у купівлі та на 25 копійок у продажу.
15 серпня 2024, 17:29
Курс валют на вечір 15 серпня: євро різко пішло вниз на міжбанку
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Відкриття 15 серпня
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Закриття 15 серпня
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Зміни
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41,20/41,22
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41,13/41,17
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7 /5
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45,39/45,39
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45,11/45,14
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28/25
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,50 грн. Євро купують за 45,16 грн, а продають за 45,69 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,25−41,39, євро — 45,20−45,43 грн.
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Джерело: Мінфін
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