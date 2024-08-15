Міленіали в США виявилися багатшими за попередні покоління на 25% — WSJ

Міленіали, яких часто називають «поколінням Пітера Пена» за відсутність атрибутів успіху «дорослого життя» — сім'ї, заощаджень, нерухомості та інших матеріальних цінностей, виявилися набагато фінансово успішнішими порівняно з попередніми поколіннями. Про це пише видання The Wall Street Journal із посиланням на дані Федерального резервного банку Сент-Луїса.

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Успіх на $14,2 трлн

Згідно зі статистикою відомства, 2019 по 2022 роки американці, народжені у 1980-х роках, збільшили свої статки з $60 до $130 тисяч, а пізні мільйонери, народжені у 1990-х роках, збільшили свій капітал більш ніж у чотири рази — до $41 тисячі.

«Згідно з аналізом ФРС Сент-Луїса, станом на початок 2024 року міленіали і представники старшого покоління зет мали статок приблизно на 25% більше, ніж покоління X і бебі-бумери в тому ж віці», — йдеться в матеріалі газети.

У першому кварталі 2024 року сукупний статок міленіалів і представників старшого покоління зет досяг $14,2 трлн, що значно більше, ніж $4,5 трлн за чотири роки до цього.

Ключовим фактором зростання їхнього добробуту стало різке зростання цін на нерухомість: так, один із героїв матеріалу, американець Енді Холмс, завдяки переїзду до батьків зміг у 2010 році накопичити на будинок з трьома спальнями за $90 тисяч, який пізніше став коштувати $300 тисяч.

Крім того, до фінансового успіху міленіалів призвела їхня активна участь на фондовому ринку та внески на пенсійні рахунки, які вони почали робити ще на початку кар'єри. WSJ також зауважує, що матеріальному благополуччю людей, що народилися з 1981 по 1996 роки, сприяють високий рівень освіти і менша кількість дітей.

Тривога та нерівність

Незважаючи на фінансові успіхи, міленіали схильні до тривоги за майбутнє.

«Багато міленіалів відчувають себе так, ніби вони постійно перебувають на межі фінансових потрясінь», — зазначає Тейлор Лірі, фахівець із фінансового планування.

Частково це пов'язано з характером їх активів, таких як нерухомість та пенсійні фонди, які можуть виявитися ризиковими під час економічних спадів та криз.

Крім того, це покоління добре пам'ятає рецесію 2007−2009 років, що, можливо, визначає характер витрат міленіалів. За даними видання, 62% представників цього покоління вважають відпочинок пріоритетною метою видатків. Серед дорослих жителів Америки так гадають лише 54%.

Ще однією важливою характеристикою покоління, що народилися у 80-х та 90-х, видання називає зростаючу нерівність. У 2022 році розрив у рівні добробуту між 20% забезпечених і 20% менш забезпечених верств населення серед міленіалів становив близько $343 тисяч, тоді як серед бебі-бумерів у 1989 році цей показник не перевищував $286 тисяч. Нерівність породжує серйозні проблеми для того, щоб купити будинок або відкласти гроші на пенсію. Також, згідно з даними WSJ, ймовірність того, що темношкірі міленіали володітимуть будинком, вдвічі нижча, ніж у їхніх білих однолітків.

Хто такі міленіали

Міленіалами вважаються люди, які народилися з 1981 по 1996 роки, тобто напередодні Міленіуму. Ще їх називають «поколінням великого пальця» (оскільки саме на їх час прийшовся стрімкий розвиток технологій), поколінням Y, поколінням Pepsi, поколінням Next та поколінням Пітера Пена.

Їм передує покоління X (ті, хто народився у 1965 — 1980-х роках), а за ними йдуть покоління зет (рік народження — 1997 — 2012) та покоління «Альфа».