Apple почала розробку iPad із роботизованою рукою

Apple розробляє настільний пристрій з дисплеєм, схожим на iPad, до якого буде прикріплено роботизовану кінцівку, повідомляє Bloomberg.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Передбачається, що новинка стане командним центром «розумного» будинку, за її допомогою можна буде дистанційно керувати засобами забезпечення безпеки будинку та брати участь у відеоконференціях. Екран повертатиметься на 360 градусів.

Керувати пристроєм можна за допомогою голосового асистента Siri та платформи штучного інтелекту Apple Intelligence. Воно буде реагувати на команди, наприклад «подивися на мене», і буде здатне розпізнавати голоси. Наразі Apple тестує моделі, що працюють на операційній системі iPadOS.

У проєкті бере участь команда з кількох сотень людей, а керує нею віцепрезидент Apple з розвитку технологій Кевін Лінч, який займався розробкою Apple Watch та безпілотного автомобіля (її вирішили звернути у лютому).

За даними Bloomberg, керівництво компанії схвалило новий проєкт під кодовою назвою J595 ще 2022 року, але розробники активно зайнялися ним кілька місяців тому. Передбачається, що пристрій буде випущено 2026-го чи 2027 року, а ціна становитиме близько $1 тис.

Нагадаємо

У травні відбулася весняна презентація Apple, де було представлено оновлений планшет iPad Pro з OLED-дисплеєм, що став «найтоншим пристроєм» в історії компанії (його товщина склала 5,1 мм), і 13-дюймовий Air.