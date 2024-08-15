Швейцарія заморозила $1,5 мільярда російського олігарха Керімова

Генеральна прокуратура Швейцарії (OAG) почала розслідування щодо чотирьох осіб, пов'язаних із російським олігархом Сулейманом Керімовим. У зв'язку з цим Державний секретаріат з економічних питань тимчасово заморозив 1,3 мільярда швейцарських франків ($1,5 млрд). Про це повідомляє Blick.

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Розслідування почалося в листопаді після звернення Державного секретаріату з економічних питань (SECO) до Уповноваженого з прав людини.

Оперативна група, що працює в рамках розслідування, провела вісім обшуків у будинках у кантонах Люцерн, Цуг і Нідвальден. В операції брали участь Федеральне відомство поліції і кантональні поліцейські сили.

Станом на 13 серпня у Швейцарії заморожено російські активи на суму 7,1 мільярда швейцарських франків ($8,2 млрд). До цієї суми входять нерухомість, розкішні автомобілі та витвори мистецтва, що належать особам і компаніям, проти яких запроваджено санкції.

Розслідування стосується підозр у порушенні Закону про ембарго та підозр у відмиванні грошей. Наразі арештів не проведено, і діє презумпція невинуватості.