Binance сплатила штраф у $2 млн і повернулася на ринок Індії

Binance сплатила штраф $2,25 млн і повідомила, що її платформа тепер повністю доступна індійським користувачам, пише The Block. Криптобіржу було заблоковано в Індії з початку цього року.

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Що відомо

У січні Відділ фінансової розвідки Індії (Financial Intelligence Unit, FIU) заблокував кілька сайтів криптовалютних сервісів, включаючи Binance, за незаконні операції та недотримання місцевих правил.

У червні FIU зобов'язав Binance виплатити штраф у розмірі 188,2 мільйонів індійських рупій ($2,25 млн).

У Binance підтвердили журналістам, що штраф було виплачено. Платформа також опублікувала повідомлення, що зареєструвалася як «організація, що звітує» в FIU, і їй тепер офіційно дозволено працювати в Індії.

«Веб-сайт і програма Binance тепер повністю доступні для індійських користувачів і надають їм доступ до комплексного набору послуг та інструментів Binance, адаптованих для задоволення їхніх потреб», — йдеться у повідомленні біржі.

Як відреагував BNB

Курс нативної криптовалюти платформи BNB не відреагував на новину. Актив торгується біля позначки $519, повторюючи загальні рухи ринку. За добу він подешевшав трохи менше ніж провідні монети — на 1,5%. Біткоїн та Ethereum — на 4,3% та 4,2% відповідно.