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15 серпня 2024, 14:53

Binance сплатила штраф у $2 млн і повернулася на ринок Індії

Binance сплатила штраф $2,25 млн і повідомила, що її платформа тепер повністю доступна індійським користувачам, пише The Block. Криптобіржу було заблоковано в Індії з початку цього року.

Binance сплатила штраф $2,25 млн і повідомила, що її платформа тепер повністю доступна індійським користувачам, пише The Block.
Фото: depositphotos

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Що відомо

У січні Відділ фінансової розвідки Індії (Financial Intelligence Unit, FIU) заблокував кілька сайтів криптовалютних сервісів, включаючи Binance, за незаконні операції та недотримання місцевих правил.

У червні FIU зобов'язав Binance виплатити штраф у розмірі 188,2 мільйонів індійських рупій ($2,25 млн).

У Binance підтвердили журналістам, що штраф було виплачено. Платформа також опублікувала повідомлення, що зареєструвалася як «організація, що звітує» в FIU, і їй тепер офіційно дозволено працювати в Індії.

«Веб-сайт і програма Binance тепер повністю доступні для індійських користувачів і надають їм доступ до комплексного набору послуг та інструментів Binance, адаптованих для задоволення їхніх потреб», — йдеться у повідомленні біржі.

Як відреагував BNB

Курс нативної криптовалюти платформи BNB не відреагував на новину. Актив торгується біля позначки $519, повторюючи загальні рухи ринку. За добу він подешевшав трохи менше ніж провідні монети — на 1,5%. Біткоїн та Ethereum — на 4,3% та 4,2% відповідно.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin та інших криптовалют

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Mini Mi
Mini Mi
15 серпня 2024, 16:19
#
2 ляма для рынка индии это ниочем. Это не 40 лярдов за Нигерию)
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