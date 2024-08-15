Холдинг Баффета вклався в косметику та деталі для літаків

У другому кварталі «оракул з Омахи», як називають Баффета, майже вдвічі скоротив частку в Apple, закрив позиції в Snowflake та Paramount Global і додав у портфель дві нові компанії — мережу магазинів косметики Ulta Beauty та виробника аерокосмічних деталей Heico, випливає з форми 13 -F, поданої до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC).

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Портфель Баффета

Вартість інвестиційного портфеля холдингу Berkshire Hathaway за підсумками другого кварталу скоротилася до $279,97 млрд порівняно з $331,7 млрд кварталом раніше, випливає з даних сервісу GuruFocus, що відстежує операції найбільших фондів.

Тепер найбільшу частку в портфелі Berkshire Hathaway займають акції фінансового сектора — за підсумками другого кварталу на них припало 37,87% інвестицій холдингу, випливає з даних сервісу GuruFocus. Наступну позицію займають IT-сектор, який раніше був на першому місці, — 30,9% активів проти 41,84% кварталом раніше.

Слідом за часткою в портфелі йдуть споживчі товари першої потреби (13,74%), енергетика (12,38%), послуги зв'язку (2,90%) та охорона здоров'я (1,79%).

У другому кварталі у портфелі Berkshire Hathaway були папери 41 компанії, як і в попередньому кварталі.

Лідером по частці в інвестиційному портфелі залишилася Apple, хоча позиція була значно зменшена. На цю компанію припало 30,09% від загальної вартості активів порівняно з 40,8% кварталом раніше. На кінець червня весь пакет, що залишився, коштував $84,2 млрд.

Друге та третє місця по частці в інвестпортфелі посіли Bank of America з 14,7% та фінансова компанія American Express з 12,5%. На четвертому місці виробник напоїв Coca-Cola, на якого припала частка 9,09%, а на п'ятому — нафтова компанія Chevron з часткою 6,6%.

Нові компанії в портфелі

У другому кварталі Berkshire Hathaway придбала невелику — у масштабах всього холдингу — частку в роздрібному магазині косметики Ulta Beauty та виробника аерокосмічних деталей Heico.

Так, Berkshire Hathaway повідомила про купівлю 690,1 тис. акцій Ulta, на кінець другого кварталу вони коштували $266,3 млн і займали 0,1% портфеля.

Ulta Beauty управляє спеціалізованими роздрібними магазинами, які займаються продажем косметики, парфумерії, засобів для догляду за волоссям та шкірою, а також супутніх аксесуарів та послуг. У магазинах є салони з повним спектром послуг. Ulta Beauty управляє приблизно 1300 магазинами у 50 штатах.

Після новини про те, що Berkshire Hathaway зацікавилася компанією, акції Ulta (ULTA) на постмаркеті на біржі NASDAQ підскочили на 14,12% до $375,5 за штуку.

Конгломерат також купив 1,04 млн акцій виробника запасних частин для реактивних двигунів та компонентів літаків Heico Corporation.

На кінець кварталу вони коштували $185,37 млн. Папери займали 0,07% портфеля.

Папери Heico (HEI) на постмаркеті на Нью-Йоркській фондовій біржі зросли на 4,24%, до $246,93 за акцію.

На які компанії Баффет збільшив ставку

У другому кварталі Berkshire Hathaway докупила акції п'яти компаній: