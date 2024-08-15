У другому кварталі «оракул з Омахи», як називають Баффета, майже вдвічі скоротив частку в Apple, закрив позиції в Snowflake та Paramount Global і додав у портфель дві нові компанії — мережу магазинів косметики Ulta Beauty та виробника аерокосмічних деталей Heico, випливає з форми 13 -F, поданої до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC).
Холдинг Баффета вклався в косметику та деталі для літаків
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Портфель Баффета
Вартість інвестиційного портфеля холдингу Berkshire Hathaway за підсумками другого кварталу скоротилася до $279,97 млрд порівняно з $331,7 млрд кварталом раніше, випливає з даних сервісу GuruFocus, що відстежує операції найбільших фондів.
Тепер найбільшу частку в портфелі Berkshire Hathaway займають акції фінансового сектора — за підсумками другого кварталу на них припало 37,87% інвестицій холдингу, випливає з даних сервісу GuruFocus. Наступну позицію займають IT-сектор, який раніше був на першому місці, — 30,9% активів проти 41,84% кварталом раніше.
Слідом за часткою в портфелі йдуть споживчі товари першої потреби (13,74%), енергетика (12,38%), послуги зв'язку (2,90%) та охорона здоров'я (1,79%).
У другому кварталі у портфелі Berkshire Hathaway були папери 41 компанії, як і в попередньому кварталі.
Лідером по частці в інвестиційному портфелі залишилася Apple, хоча позиція була значно зменшена. На цю компанію припало 30,09% від загальної вартості активів порівняно з 40,8% кварталом раніше. На кінець червня весь пакет, що залишився, коштував $84,2 млрд.
Друге та третє місця по частці в інвестпортфелі посіли Bank of America з 14,7% та фінансова компанія American Express з 12,5%. На четвертому місці виробник напоїв Coca-Cola, на якого припала частка 9,09%, а на п'ятому — нафтова компанія Chevron з часткою 6,6%.
Нові компанії в портфелі
У другому кварталі Berkshire Hathaway придбала невелику — у масштабах всього холдингу — частку в роздрібному магазині косметики Ulta Beauty та виробника аерокосмічних деталей Heico.
Так, Berkshire Hathaway повідомила про купівлю 690,1 тис. акцій Ulta, на кінець другого кварталу вони коштували $266,3 млн і займали 0,1% портфеля.
Ulta Beauty управляє спеціалізованими роздрібними магазинами, які займаються продажем косметики, парфумерії, засобів для догляду за волоссям та шкірою, а також супутніх аксесуарів та послуг. У магазинах є салони з повним спектром послуг. Ulta Beauty управляє приблизно 1300 магазинами у 50 штатах.
Після новини про те, що Berkshire Hathaway зацікавилася компанією, акції Ulta (ULTA) на постмаркеті на біржі NASDAQ підскочили на 14,12% до $375,5 за штуку.
Конгломерат також купив 1,04 млн акцій виробника запасних частин для реактивних двигунів та компонентів літаків Heico Corporation.
На кінець кварталу вони коштували $185,37 млн. Папери займали 0,07% портфеля.
Папери Heico (HEI) на постмаркеті на Нью-Йоркській фондовій біржі зросли на 4,24%, до $246,93 за акцію.
На які компанії Баффет збільшив ставку
У другому кварталі Berkshire Hathaway докупила акції п'яти компаній:
- Sirius XM Holdings Було куплено 96,2 млн акцій. Пакет збільшився на 262,2% — до 132,9 млн акцій вартістю $376 млн. На кінець другого кварталу частка компанії в портфелі становила 0,13%.
- Liberty SiriusXM Group (акції класу А, тикер LSXMA). Було куплено 2,4 млн акцій. Пакет збільшився на 7,4% — до 35,2 млн акцій вартістю $779,3 млн. На кінець другого кварталу частка компанії в портфелі становила 0,28%.
- Liberty SiriusXM Group (акції класу С, тикер LSXMK). Було куплено 4,5 млн акцій. Пакет збільшився на 6,9% — до 70 млн акцій вартістю $1,55 млрд. На кінець другого кварталу частка компанії в портфелі становила 0,65%.
- Chubb. Було куплено 1,1 млн акцій. Пакет збільшився на 4,28% — до 27 млн акцій вартістю $6,9 млрд. На кінець другого кварталу частка компанії в портфелі становила 2,46%.
- Occidental Petroleum. Було куплено 7,3 млн акцій. Пакет збільшився на 2,9% — до 255,3 млн акцій вартістю $16,1 млрд. На кінець другого кварталу частка компанії в портфелі становила 5,75%.
Коментарі