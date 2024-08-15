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15 серпня 2024, 12:39

Литва з 16 серпня забороняє в’їзд усім зареєстрованим у Білорусі легковим авто

З 16 серпня в'їзд до Литви всіх легкових авто, зареєстрованих у Білорусі, буде заборонений. Про це повідомили у Державному прикордонному комітеті Білорусі.

З 16 серпня в'їзд до Литви всіх легкових авто, зареєстрованих у Білорусі, буде заборонений.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Зазначається, що заборона поширюється на легкові автомобілі незалежно від громадянства власника або водія.

Запроваджене з 18 липня обмеження на в'їзд до Литви легкових транспортних засобів, зареєстрованих на території Білорусі, не поширювалося на авто, які не призначені для продажу, а також на авто, які належать громадянам Білорусі, що мають дійсну візу або посвідку на тимчасове/постійне проживання в країнах ЄС.

Тож, від завтрашнього дня Литва поширює заборону на в'їзд на всі зареєстровані в Білорусі легковики.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Латвія перестала пропускати через кордон авто на білоруській реєстрації. Крім того, в планах парламенту — заборона експлуатації таких машин на території країни.

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Джерело: Мінфін
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