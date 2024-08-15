Біткоїн впав до $58 000, Circle запустить безконтактні платежі на iPhone в USDC: що нового на ринку

Біткоїн опустився до $58 000 на тлі руху капіталу на рахунках влади США

Увечері 14 серпня 2024 року експерти Arkham заявили про те, що влада США перевела 10 000 BTC на платформу Coinbase Prime. На тлі цього курс біткоїна пішов вниз.

Згідно з даними аналітиків, це криптоактиви у справі маркетплейса в даркнеті під назвою Silk Road. Суд затвердив порядок їхньої конфіскації у грудні 2023 року.

Актив відреагував на новину просіданням. Ціна впала до $58 000. На момент написання новини актив торгується на рівні $58 109. За добу BTC знизився на 4,35%.

Складність біткоїн-майнінгу знизилася на 4,19%

У четвер, 15 серпня, складність біткоїн-майнінгу знизилася до позначки в 86,87 Т. З останньої дати зміни показник зменшився на 4,19%, за даними BTC.com.

Поточний середній хешрейт в мережі біткоїна становить 740,30 EH/s.

Складність майнінгу визначає необхідну сукупну потужність обладнання для видобутку криптовалюти. Якщо показник збільшився, це може свідчити про те, що активність серед майнерів зростає, і навпаки.

Підвищення цього показника наближає дату халвінгу першої криптовалюти, який востаннє відбувся 20 квітня 2024 року.

Circle запустить безконтактні платежі на iPhone з оплатою в USDC

Circle, емітент стейблкоїна USDC, планує впровадити безконтактні платежі (Tap to Pay) на iPhone. Про це повідомив генеральний директор компанії Джеремі Аллер.

«Скоро з’явиться можливість оплати на iPhone за допомогою USDC. Розробники гаманців, заводьте мотори», — написав Аллер.

CEO Circle зробив заяву після анонсу Apple про те, що треті особи отримають доступ до платіжного чіпа iPhone для обробки транзакцій поза екосистемою Apple Pay і Apple Wallet.

За наявними даними, Apple відкриє доступ до NFC-чипа iPhone стороннім розробникам у новій версії iOS 18.1. Безконтактні платежі працюватимуть у низці країн, зокрема в Канаді, Австралії, Японії, Великій Британії та США. Надалі список держав буде розширюватися.

Державний пенсійний фонд Норвегії збільшив біткоїн-резерв до 2446 BTC

Державний пенсійний фонд Норвегії збільшив біткоїн-резерв з 1507 BTC до 2446 BTC з початку 2024 року. Про це заявив старший аналітик компанії K33 Research Ветле Лунде.

Експерт зазначив, що фонд володіє криптоактивами не безпосередньо. За його словами, збільшення портфеля обумовлено заздалегідь обраною стратегією диверсифікації ризиків.

Водночас Лунде висловив сумніви щодо того, що це були прямі вливання з метою збільшення прибутковості. В іншому разі фонд здійснював би покупки напряму, додав він.

«Це прекрасно ілюструє, як біткоїн перетворюється на дедалі більш зрілий актив і поступово стає частиною будь-якого добре диверсифікованого портфеля. Завдяки корпоративним казначейським стратегіям, до кінця першого півріччя 2024 року норвезька непряма експозиція на душу населення склала 44 476 SATS ($27)», — зазначив експерт.