Курс валют на 15 серпня: долар в банках втратив 10 копійок

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці та у продажу подешевшав на 5 копійок. Євро втратило у купівлі 5 копійок та 2 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,55 грн. Євро купують за 45,15 грн, а продають за 45,70 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,27−41,40, євро — 45,30−45,50 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,20−41,22 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,39−45,39 грн/євро.

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