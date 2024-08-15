Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 220 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 595 620 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
15 серпня 2024, 8:13
Втрати ворога за 14 серпня: 1 220 російських окупантів, 50 БПЛА та 1 літак
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Втрати ворога
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особового складу — близько 595620 (+1220) осіб,
- танків — 8484 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 16426 (+24) од,
- артилерійських систем — 16868 (+47) од,
- РСЗВ — 1154 (+3) од,
- засоби ППО — 922 (+1) од,
- літаків — 367 (+1) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13598 (+50),
- крилаті ракети — 2428 (+2),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 22775 (+65) од,
- спеціальна техніка — 2813 (+0)
Джерело: Мінфін
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