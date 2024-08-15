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15 серпня 2024, 8:36

Компанія Avon Products подала заяву про банкрутство

Холдингова компанія Avon Products, яка володіє міжнародними правами на косметичний бренд Avon, подала заяву до суду у справах банкрутства округу Делавер, США. Про це йдеться в пресрелізі компанії, пише Ліга.

Холдингова компанія Avon Products, яка володіє міжнародними правами на косметичний бренд Avon, подала заяву до суду у справах банкрутства округу Делавер, США.
Фото:point.md

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Причина

Це сталося після понад 380 судових позовів, у яких стверджувалося, що тальк у продукції Avon спричиняє рак.

Директор з реструктуризації Avon Products Філіп Гунд заявив, що компанія вже витратила $225 млн на захист від позовів про заподіяння шкоди здоров'ю та виплати з врегулювання. Тепер компанія не має «достатньої ліквідності для ведення судових розглядів та/або врегулювання» справ.

Avon Products наполягає на тому, що її продукція не завдає шкоди, але очікує, що кількість позовів «лише зростатиме, якщо не буде остаточного рішення».

Avon Products — не перша компанія, яка подала заяву про банкрутство, щоб впоратися з позовами, пов'язаними з продажем талькової продукції.

Avon Products володіє брендом за межами США, Канади і Пуерто-Рико. Там Avon належить LG Household & Health Care.

Холдингова компанія не продає косметику в США з 2016 року, а у 2020-му американський бізнес викупила бразильська група Natura.

У межах заяви про банкрутство активи Avon Products будуть виставлені на продаж, і Natura запропонує купити їх за $125 млн за відсутності вищих пропозицій.

Бразильська компанія спише $530 млн свого боргу та надасть додаткові $43 млн для фінансування банкрутства.

Джерело: Мінфін
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