Проєкт xAI представив нового чат-бота Grok-2

Стартап Ілона Маска в галузі штучного інтелекту xAI випустив нового чат-бота Grok-2, який, за словами мільярдера, не поступається за продуктивністю конкурентам OpenAI, Google та Anthropic, пише Financial Times, передає Forbes.

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Мільярдер намагається наздогнати лідерів сфери штучного інтелекту. У грудні минулого року xAI запустила свій перший продукт — чат-бота Grok.

У середу xAI представила попередній перегляд моделі, яка входить до пʼятірки найкращих чат-ботів у світі, поступаючись лише Gemini від Google і ChatGPT від OpenAI, за версією незалежних сайтів-бенчмарків.

Grok-2, остання велика мовна модель компанії, буде доступна платним підписникам платформи X. xAI також планує випустити модель для розробників цього місяця, щоб вони могли створювати корпоративні програми.

xAI заявила, що Grok-2 став значним кроком вперед і більш інтуїтивним, керованим і універсальним для широкого спектру завдань, незалежно від того, чи шукаєте ви відповіді, берете участь у спільній роботі над текстом, чи вирішуєте завдання з кодування.