Інфляція у Польщі прискорилась на тлі зростання економіки

Економіка Польщі зросла у другому кварталі 2024 року найвище з третього кварталу 2022 року. Інфляція у Польщі прискорилася до 4,2%. Про це повідомляє Bloomberg.

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Економіка Польщі зросла на 3,2% у річному вираженні у другому кварталі 2024 року, що є найвищим показником з третього кварталу 2022 року та вище за прогнози аналітиків (2,7%).

Інфляція більшу частину цього року перебувала у цільовому діапазоні центрального банку, але прискорилася у липні до 4,2% — найвищого показника з грудня минулого року. Два попередні місяці інфляція трималася на рівні 2,5−2,6% відповідно.

Зазначається, що у першому кварталі зростання ВВП Польщі склало 2%.

Підйом польської економіки у другому кварталі забезпечило зростання споживчих витрат, особливо у сфері послуг. Стримують економічне зростання уповільнення промислової активності та проблеми експортерів, зазначив міністр фінансів Анджей Доманський.

В повідомленні додають, що високі показники економічного зростання знизять тиск на центральний банк, який критикував прем'єр-міністр Дональд Туск за обмежувальну, агресивну грошово-кредитну політику, яка стримує економічний розвиток.