До закриття міжбанку курс долара впав на 15 копійок у покупці й у продажу. До того американська валюта зростала 5 торгових днів поспіль. Євро знизилось лише на 1 копійку.
14 серпня 2024, 17:25
Курс валют на вечір 14 серпня: долар припинив зростання на міжбанку
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Відкриття 14 серпня
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Закриття 14 серпня
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Зміни
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41,35/41,37
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41,20/41,22
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15/15
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45,49/45,50
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45,48/45,49
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1/1
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,59 грн. Євро купують за 45,13 грн, а продають за 45,65 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,32−41,45, євро — 45,35−45,52 грн.
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Джерело: Мінфін
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