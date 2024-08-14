Курс валют на вечір 14 серпня: долар припинив зростання на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара впав на 15 копійок у покупці й у продажу. До того американська валюта зростала 5 торгових днів поспіль. Євро знизилось лише на 1 копійку.

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Валюта Відкриття 14 серпня Закриття 14 серпня Зміни долар 41,35/41,37 41,20/41,22 15/15 євро 45,49/45,50 45,48/45,49 1/1

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,59 грн. Євро купують за 45,13 грн, а продають за 45,65 грн.

В обмінниках долар торгується за 41,32−41,45, євро — 45,35−45,52 грн.

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