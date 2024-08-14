Ціни на золото близькі до рекордних максимумів

Ціни на золото трохи знизилися в ході азіатських торгів у середу, але залишаються в межах видимості рекордного максимуму, оскільки трейдери зайняли позиції в очікуванні ознак послаблення споживчої інфляції у США після слабких даних щодо інфляції цін виробників. Про це пише investing.com.

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Долар наблизився до 8-місячного мінімуму після слабких даних щодо інфляції у США у вівторок, що сприятливо позначилося на цінах на більшість металів. Однак подальше зростання на ринках металів стримувалося деякою обережністю перед виходом у середу даних щодо індексу споживчих цін.

Спотове золото подешевшало на 0,2% до $2 461,11 за унцію, тоді як ф'ючерс на золото, що закінчується, у грудні впав на 0,3% до $2 500,40 за унцію.