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14 серпня 2024, 15:51

У липні крипторинок зріс на 6% у загальній ринковій капіталізації — Binance Research

У липні 2024 року криптовалютний ринок зріс на 6,1% у загальній ринковій капіталізації. Це зростання стало можливим після того, як Німеччина завершила продаж 50 000 BTC на централізовані біржі, що знизило побоювання інвесторів, свідчать дані Binance Research.

У липні 2024 року криптовалютний ринок зріс на 6,1% у загальній ринковій капіталізації.
Фото: pixabay.com

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Крім того, Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) схвалила дев'ять спотових ETF на Ethereum, які почали торгуватися 23 липня.

Додатковий імпульс ринку надала заява Дональда Трампа на Bitcoin Conference 2024 про можливе створення стратегічного резерву Біткоїна у разі його обрання.

Джерело: CoinMarketCap (станом на 30 липня 2024 року)

Однак на ринку залишаються певні занепокоєння, пов'язані з поверненням понад $9 млрд постраждалим від хакерської атаки Mt. Gox у 2014 році та переказом урядом США 29,800 BTC, що викликає побоювання щодо можливого розпродажу активів.

Перший тиждень торгів Ether ETF зазнав впливу Grayscale’s ETHE

Нові спотові ETF на ефір протягом першого тижня торгів зазнали чистого відтоку в розмірі близько $484 млн, що частково було зумовлено відтоками з Grayscale’s Ethereum Trust (ETHE) та слабкою динамікою на фондових ринках.

Загальні обсяги торгів були високими, перевищивши $5,8 млрд. Однак без урахування ETHE, інші спотові ETF на ефір отримали майже $1,5 млрд чистих притоків.

Джерело: Farside.co.uk, Binance Research (станом на 31 липня 2024 року)

DEX до CEX: Обсяги торгів досягли нових максимумів

Цього року співвідношення обсягів торгів DEX до CEX продовжує зростати, досягнувши у липні пікових значень у 13,9% для спотових і 5,0% для ф'ючерсних торгів. Це зростання обумовлене як зниженням обсягів на централізованих біржах, так і зростанням популярності торгівлі мемкоїнами.

Джерело: The Block, Binance Research (станом на 31 липня 2024 року)

Polymarket продовжує вражаюче зростання

Polymarket у липні досяг чергового рекорду, перевищивши $387 млн обсягу торгів і залучивши понад 44,5 тисячі активних трейдерів, що було спричинено ключовими подіями цьогорічного виборчого циклу в США.

Джерело: Dune Analytics (@rchen8), Binance Research (станом на: 31 липня 2024 року)

Загальна пропозиція стейблкоїнів наближається до iсторичного максимуму

Загальна пропозиція стейблкоїнів продовжує зростати та наближається до рекордного рівня 2022 року у $165 млрд, наразі становлячи $155 млрд. Ethereum і Tron контролюють 47,9% та 37,8% ринку відповідно, тоді як екосистема стейблкоїнів Solana привертає все більше уваги завдяки стрімкому зростанню пропозиції PYUSD.

Джерело: Artemis, Binance Research (станом на: 29 липня 2024 року)

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin та інших криптовалют

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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