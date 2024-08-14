Переробка знищеної техніки: Міноборони поповнило держбюджет на 24,7 млн грн

За сім місяців 2024 року Міністерство оборони отримало від переробки знищеної техніки 24,7 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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Золото, срібло та платина

Зазначається, що на майданчиках знищеної в ході бойових дій військової техніки та у визначених військових частинах ЗСУ накопичено 1000 тонн металобрухту з вмістом дорогоцінних металів.

Так, у складі металобрухту виявлено 100 кг золота, 1900 кг срібла та 25 кг платини. Його переробка здійснюється Міноборони лише через спеціалізовані приватні переробні підприємства.

За словами начальника Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна полковника Олега Коваля, із початку року Міноборони отримало від переробки дорогоцінних металів 24,7 млн грн.

До кінця року планується отримати ще не менш як 18 млн грн.

Нагадаємо

Кошти від реалізації дорогоцінних металів розподіляються відповідно до нормативів Нацбанку: 80% для золота та платинових металів і 50% для срібла спрямовуються до державного бюджету, тоді як решта залишається на спеціальному фонді Міноборони та використовуються для забезпечення потреб Збройних сил.