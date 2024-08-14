У Британії вперше прискорилась інфляція у цьому році

Індекс споживчих цін у Великобританії зріс з 2,0% до 2,2% у липні. Зростання цін у сфері послуг різко уповільнилась з 5,7% до 5,2%. Втім, тиск зростання цін нижчий, ніж очікували у Банку Англії (2%). Про це пише Reuters.

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Інфляція споживчих цін у Британії зросла вперше цього року в липні, як показали офіційні дані в середу, але зростання було меншим, ніж очікувалося, оскільки ціни на послуги, за якими уважно стежить Банк Англії, зростали повільніше.

Суттєве падіння цін спостерігається у сфері готельного бізнесу, авіаквитків. Ринок очікує на зниження ставки (ймовірність 44%).

Фунт стерлінгів різко впав у парі з доларом США після публікації даних.

Центробанк очікує, що ІСЦ досягне приблизно 2,75% до кінця року, оскільки ефект різкого падіння цін на енергоносії у 2023 році зникне.