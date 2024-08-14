У Молдові затримали шахраїв з України, які ошукали українських військових на понад 155 тисяч євро

У Молдові затримали 8 громадян України, які незаконно заволоділи сумою еквівалентом понад 155 тис. євро , отриманими від 40 українських військових. Про це повідомляє місцеве видання NewsMaker.

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Деталі шахрайської схеми

Шахраї, які прибули до Молдови як біженці після початку великої війни, розміщували в інтернеті оголошення про продаж авто, проте після отримання грошей зникали.

Слідство встановило, що українські військові знайшли в мережі оголошення про продаж автомобілів, зокрема позашляховиків. Фронтовики перерахували шахраям гроші, зібрані на машини для оборони України. Проте ані авто, ані грошей військові не отримали.

За даними молдовських правоохоронців, затриманим українським біженцям від 28 до 43 років. Серед підозрюваних є жінка. Банда діє з 2022 року. Після обману потерпілих та отримання грошей угрупування почало відмивання грошей.

Після переказу коштів від українських військових підозрювані знімали їх у банкоматах Молдови або використовували безпосередньо для оплати послуг або покупок.

В епізодах, що розслідуються владою України, фігурують понад 100 постраждалих. Для розслідування злочину правоохоронці Києва та Кишинева сформували спільну слідчу групу.

Правоохоронці провели понад 20 обшуків у Молдові та понад 10 — в Україні.

Вилучені товари

У Молдові слідчі вилучили різні товари, ймовірно, куплені на вкрадені гроші військових. Йдеться про 22 автомобілі класу люкс, зареєстровані на осіб, що належать до соціально незахищених категорій, деякі ввезені контрабандою, зокрема Porsche, Mercedes-AMG G63 (Gelandewagen), в основному BMW X5, X6, Х7.

Також правоохоронці вилучили 4,5 кг ювелірних виробів, гроші, а також понад 80 банківських карток з Молдови, України та росії.

Після затримання підозрюваних, суд сектору Чекани розпорядився помістити їх під арешт на 30 діб. Проте адвокати обвинувачених намагаються оскаржити це рішення в Апеляційній палаті Кишинева.