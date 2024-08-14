У Молдові затримали шахраїв з України, які ошукали українських військових на понад 155 тисяч євро

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 серпня 2024, 13:33

У Молдові затримали шахраїв з України, які ошукали українських військових на понад 155 тисяч євро

У Молдові затримали 8 громадян України, які незаконно заволоділи сумою еквівалентом понад 155 тис. євро, отриманими від 40 українських військових. Про це повідомляє місцеве видання NewsMaker.

У Молдові затримали 8 громадян України, які незаконно заволоділи сумою еквівалентом понад 155 тис. євро, отриманими від 40 українських військових.
Фото: freepik.com

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі шахрайської схеми

Шахраї, які прибули до Молдови як біженці після початку великої війни, розміщували в інтернеті оголошення про продаж авто, проте після отримання грошей зникали.

Слідство встановило, що українські військові знайшли в мережі оголошення про продаж автомобілів, зокрема позашляховиків. Фронтовики перерахували шахраям гроші, зібрані на машини для оборони України. Проте ані авто, ані грошей військові не отримали.

За даними молдовських правоохоронців, затриманим українським біженцям від 28 до 43 років. Серед підозрюваних є жінка. Банда діє з 2022 року. Після обману потерпілих та отримання грошей угрупування почало відмивання грошей.

Після переказу коштів від українських військових підозрювані знімали їх у банкоматах Молдови або використовували безпосередньо для оплати послуг або покупок.

В епізодах, що розслідуються владою України, фігурують понад 100 постраждалих. Для розслідування злочину правоохоронці Києва та Кишинева сформували спільну слідчу групу.

Правоохоронці провели понад 20 обшуків у Молдові та понад 10 — в Україні.

Вилучені товари

У Молдові слідчі вилучили різні товари, ймовірно, куплені на вкрадені гроші військових. Йдеться про 22 автомобілі класу люкс, зареєстровані на осіб, що належать до соціально незахищених категорій, деякі ввезені контрабандою, зокрема Porsche, Mercedes-AMG G63 (Gelandewagen), в основному BMW X5, X6, Х7.

Також правоохоронці вилучили 4,5 кг ювелірних виробів, гроші, а також понад 80 банківських карток з Молдови, України та росії.

Після затримання підозрюваних, суд сектору Чекани розпорядився помістити їх під арешт на 30 діб. Проте адвокати обвинувачених намагаються оскаржити це рішення в Апеляційній палаті Кишинева.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
potator
potator
14 серпня 2024, 14:25
#
Ошукали військових на 46 млн. грн.: поліція спільно з молдовськими колегами викрила шахраїв
https://www.youtube.com/watch?v=bewur4LE3kw
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає getup и 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами