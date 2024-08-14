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14 серпня 2024, 12:45

Інвестори сподіваються на позитивні показники інфляції у США за липень

Інвестори сподіваються, що в середу ситуація з показниками в США стане кращою, коли Міністерство праці опублікує липневий звіт про індекс споживчих цін. Про це пише CNBC.

Інвестори сподіваються, що в середу ситуація з показниками в США стане кращою, коли Міністерство праці опублікує липневий звіт про індекс споживчих цін.

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Враховуючи, що показник знизився, підтверджуючи, що стрибок цін на початку року був або випадковістю, або останнім подихом інфляції, позитивне свідчення ІСЦ може означати, що Федеральна резервна система може звернутися до інших економічних проблем, таких як уповільнення ринку праці.

«На даний момент інфляційний тиск, який ми бачили, дійсно значно розвіявся», — сказав Джим Берд, директор з інвестицій Plante Moran Financial Advisors.

«Нині інфляція майже не є проблемою. Є така поширена думка, що найгірше залишилося позаду».

Як і інші на Уолл-стріт, Берд очікує, що ФРС у вересні переключить свою увагу з жорсткої політики на боротьбу з інфляцією на дещо легшу позицію, щоб запобігти потенційному ослабленню картини робочих місць.

Джерело: Мінфін
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