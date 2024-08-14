«Укрпошта» оголосила, що з 12 серпня впроваджує послугу кур'єрської доставки для двадцяти міст та сіл Київської області, серед яких Буча, Ірпінь, Софіївська Борщагівка та інші. Про це повідомила пресслужба компанії.
Укрпошта розширює зону кур'єрської доставки на Київщині
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Що це означає
«Відтепер жителі цих населених пунктів зможуть скористатися зручною доставкою від Укрпошти 5 днів на тиждень — з понеділка по п’ятницю.
Це рішення було ухвалене у відповідь на зростання попиту на доставку в передмісті Києва. Нова послуга кур'єрської доставки на Київщині дозволить значно скоротити час на отримання та відправлення листів, дрібних відправлень та великих вантажів", — заявили в «Укрпошті».
Де доступна кур'єрська доставка
Перелік міст Київської області, де наразі доступна кур'єрська доставка «Укрпошти»: Буча, Бровари, Бориспіль, Білогородка, Святопетрівське, Стоянка, Петропавлівська Борщагівка, Софіївська Борщагівка, Чайки, Вишневе, Крюківщина, Гостомель, Горенка, Ірпінь, Коцюбинське, Хотів, Боярка, Гатне, Чабани, Новосілки.
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