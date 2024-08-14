Укрпошта розширює зону кур'єрської доставки на Київщині

«Укрпошта» оголосила, що з 12 серпня впроваджує послугу кур'єрської доставки для двадцяти міст та сіл Київської області, серед яких Буча, Ірпінь, Софіївська Борщагівка та інші. Про це повідомила пресслужба компанії.

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Що це означає

«Відтепер жителі цих населених пунктів зможуть скористатися зручною доставкою від Укрпошти 5 днів на тиждень — з понеділка по п’ятницю.

Це рішення було ухвалене у відповідь на зростання попиту на доставку в передмісті Києва. Нова послуга кур'єрської доставки на Київщині дозволить значно скоротити час на отримання та відправлення листів, дрібних відправлень та великих вантажів", — заявили в «Укрпошті».

Де доступна кур'єрська доставка

Перелік міст Київської області, де наразі доступна кур'єрська доставка «Укрпошти»: Буча, Бровари, Бориспіль, Білогородка, Святопетрівське, Стоянка, Петропавлівська Борщагівка, Софіївська Борщагівка, Чайки, Вишневе, Крюківщина, Гостомель, Горенка, Ірпінь, Коцюбинське, Хотів, Боярка, Гатне, Чабани, Новосілки.