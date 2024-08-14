Військовозобов'язаним чоловікам за кордоном, які не оновили військово-облікові дані, не будуть видавати та обмінювати водійське посвідчення і реєструвати транспортні засоби. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів від 13 серпня.
14 серпня 2024, 12:08
Чоловіки за кордоном, які не оновили дані, не зможуть отримати або обміняти водійське посвідчення
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Деталі
Відповідно до постанови, чоловікам віком від 18 до 60 років, стосовно яких у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів відсутня інформація про оновлення персональних даних не будуть надаватися такі адміністративні послуги:
- приймання документів для отримання адміністративних послуг з обміну посвідчення водія, у тому числі виданого вперше, або отримання його після втрати чи викрадення;
- приймання документів щодо державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів.
Також чоловікам міжнародні поштові відділення не пересилатимуть посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 12
все одно вас там не будуть в бусік кидати
і таке ж саме питання до держави, нащо вам ті оновлення даних від тих хто за кордоном вважаєте що він раптом захоче повернутись і піти в ТЦК?
це все одно не актив вже, толку від тих даних
Щоб не помилятись щодо моїх думок — не треба вигадувати що я думаю та публічно озвучувати свої вигадки с твердженням що це мої думки.
Люди які за кордоном оновили свої дані — ніяким боком не можуть бути «загнані на війну» бо їм не можна вручити повістку, не передбачено це в законі. Тож це як раз ви будуєте свою теорію на власному юридичному невігластві.