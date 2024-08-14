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ВхідРеєстрація
14 серпня 2024, 12:08

Чоловіки за кордоном, які не оновили дані, не зможуть отримати або обміняти водійське посвідчення

Військовозобов'язаним чоловікам за кордоном, які не оновили військово-облікові дані, не будуть видавати та обмінювати водійське посвідчення і реєструвати транспортні засоби. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів від 13 серпня.

Військовозобов'язаним чоловікам за кордоном, які не оновили військово-облікові дані, не будуть видавати та обмінювати водійське посвідчення і реєструвати транспортні засоби.
Фото: glavcom.ua

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Деталі

Відповідно до постанови, чоловікам віком від 18 до 60 років, стосовно яких у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів відсутня інформація про оновлення персональних даних не будуть надаватися такі адміністративні послуги:

  • приймання документів для отримання адміністративних послуг з обміну посвідчення водія, у тому числі виданого вперше, або отримання його після втрати чи викрадення;
  • приймання документів щодо державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів.

Також чоловікам міжнародні поштові відділення не пересилатимуть посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 12

+
+30
RichardW
RichardW
14 серпня 2024, 12:22
#
Так держать! Так победим!
+
+30
potator
potator
14 серпня 2024, 12:22
#
«Я вам ничего не должен»
+
+60
antey718
antey718
14 серпня 2024, 12:36
#
Так! продовжуйте робити все щоб вони якомога швидше розірвали всі зв’язки з Україною. Цей уряд вміє ще щось окрім обмежень і заборон?
+
+15
nitrolog
nitrolog
14 серпня 2024, 12:59
#
Не розумію невже важко оновити?
все одно вас там не будуть в бусік кидати
і таке ж саме питання до держави, нащо вам ті оновлення даних від тих хто за кордоном вважаєте що він раптом захоче повернутись і піти в ТЦК?
це все одно не актив вже, толку від тих даних
+
+7
Злий Інвестор
Злий Інвестор
14 серпня 2024, 13:07
#
Ви нічого не розумієте. Майно треба інвентерезувати. Всі мають отримати обліковий номер і бути занесеними в книгу обліку. Совок корочше.
+
+7
juular
juular
14 серпня 2024, 13:41
#
Не совок, — а концлагерь
+
+30
Злий Інвестор
Злий Інвестор
14 серпня 2024, 13:06
#
ОК, вони просто підуть в місцеву автошколу і здадуть на права. Проблема вирішена, а от злість до держави залишиться. Держава робить все, щоби лояльного населення з кожним рішенням ставало все меньше.
+
0
potator
potator
14 серпня 2024, 13:41
#
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+
0
Три літри
Три літри
14 серпня 2024, 13:36
#
Чергове тупи рішення
+
+15
juular
juular
14 серпня 2024, 13:40
#
Решение не тупое, а абсолютно рациональное (точнее одно из). Вы просто думаете из гуманных и человеческих ценностей и побуждений. А цель — проста: переписать, принудить, загнать «скот» на расширающуюся войну. Даже не простимулировать просто возвращение на родину, подчеркиваю, — загнать потенциальных солдат. Вот и все.
+
+15
Три літри
Три літри
14 серпня 2024, 13:47
#
Рішення абсолютно ірраціональне. Жодна людина не оновить свої дані задля того щоб обміняти ВП.

Щоб не помилятись щодо моїх думок — не треба вигадувати що я думаю та публічно озвучувати свої вигадки с твердженням що це мої думки.

Люди які за кордоном оновили свої дані — ніяким боком не можуть бути «загнані на війну» бо їм не можна вручити повістку, не передбачено це в законі. Тож це як раз ви будуєте свою теорію на власному юридичному невігластві.
+
0
juular
juular
14 серпня 2024, 13:39
#
Люди будут вынуждены «неудобно» сдавать на местные права — дольше и дороже, но, конечно тем больше в них будет расти любовь к «батькивщине» и растущее желание вернуться, конечно же, вместе с детьми.
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