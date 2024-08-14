Чоловіки за кордоном, які не оновили дані, не зможуть отримати або обміняти водійське посвідчення

Військовозобов'язаним чоловікам за кордоном, які не оновили військово-облікові дані, не будуть видавати та обмінювати водійське посвідчення і реєструвати транспортні засоби. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів від 13 серпня.

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Відповідно до постанови, чоловікам віком від 18 до 60 років, стосовно яких у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів відсутня інформація про оновлення персональних даних не будуть надаватися такі адміністративні послуги:

приймання документів для отримання адміністративних послуг з обміну посвідчення водія, у тому числі виданого вперше, або отримання його після втрати чи викрадення;

приймання документів щодо державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів.

Також чоловікам міжнародні поштові відділення не пересилатимуть посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.