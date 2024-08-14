Міністерство юстиції США розглядає розділ Alphabet після того, як суд визнав, що підрозділ Google монополізував онлайн-пошук і рекламу, пише Bloomberg.
14 серпня 2024, 11:25
Міністерство юстиції США розглядає розділ Alphabet
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У випадку схвалення плану компанія може втратити OS Android, браузер Chrome та рекламну платформу AdWords.
Близько двох третин загального доходу Google надходить від пошукової реклами. У 2020 році він становив понад $100 млрд.
Менш суворі варіанти включають примус Google до обміну великим обсягом даних з конкурентами та заходи щодо запобігання отриманню нею несправедливої переваги в продуктах ШІ.
Також уряд, швидше за все, вимагатиме заборони на той тип ексклюзивних контрактів, які були у центрі його справи проти Google.
Джерело: Мінфін
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