Міністерство юстиції США розглядає розділ Alphabet після того, як суд визнав, що підрозділ Google монополізував онлайн-пошук і рекламу, пише Bloomberg.

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У випадку схвалення плану компанія може втратити OS Android, браузер Chrome та рекламну платформу AdWords.

Близько двох третин загального доходу Google надходить від пошукової реклами. У 2020 році він становив понад $100 млрд.

Менш суворі варіанти включають примус Google до обміну великим обсягом даних з конкурентами та заходи щодо запобігання отриманню нею несправедливої ​​переваги в продуктах ШІ.

Також уряд, швидше за все, вимагатиме заборони на той тип ексклюзивних контрактів, які були у центрі його справи проти Google.