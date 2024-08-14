У середу на готівковому ринку курс долара у покупці та у продажу подорожчав на 5 копійок. Євро додало 10 копійок у купівлі та 6 копійок у продажу.
Курс валют на 14 серпня: долар та євро знову подорожчали
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках у покупці не змінився, а у продажу додав 10 копійок. Євро додало у купівлі 8 копійок та 14 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,60 грн. Євро купують за 45,00 грн, а продають за 45,56 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,45−41,55, євро — 45,38−45,60 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,35−41,37 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,49−45,50 грн/євро.
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