Курс валют на 14 серпня: долар та євро знову подорожчали

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці не змінився, а у продажу додав 10 копійок. Євро додало у купівлі 8 копійок та 14 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15−41,60 грн. Євро купують за 45,00 грн, а продають за 45,56 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,45−41,55, євро — 45,38−45,60 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,35−41,37 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,49−45,50 грн/євро.

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