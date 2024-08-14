Понад 600 українських компаній видалили власників з рф у своїх даних — Опендатабот

621 компанія вже позбулася «російського сліду» у вигляді власників від початку повномасштабної. Це на 220 компаній більше, ніж у серпні минулого року: тоді таких бізнесів було 401. Про це йдеться в даних Опендатабот.

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Російський слід

Від початку повномасштабної війни в України діє мораторій на зміну реєстраційних даних у компаніях з власниками з росії, окрім кількох, чітко визначених законом, випадків.

Якщо зміни власників були здійснені незаконно, це означає, що російський бізнес продовжує діяти в Україні, обходячи законодавчі обмеження.

Опендатабот звернувся до Міністерства юстиції України із проханням перевірити надану інформацію про 621 компанію, що позбулися власників та бенефіціарів з російським громадянством, провести перевірку та виявити можливі незаконні дії з боку цих компаній.

Директор Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції В’ячеслав Хардіков прокоментував, що по зверненню Опендатаботу Департаментом наразі проводиться перевірка. В більшості компаній не встановлено порушень законодавства.

Однак є і попередньо виявлені порушення, у зв’язку з чим вже призначено 3 камеральні перевірки реєстраційних дій щодо 7 компаній. Якщо зміна в даних компаніях щодо власників із російським громадянством була незаконною, на нотаріуса або реєстратора, який проводив ці дії, чекає застосування санкцій передбачених нормами чинного законодавства.

Нагадаємо

18,9 тисяч компаній з власниками з російської федерації було зафіксовано на початок повномасштабного вторгнення.