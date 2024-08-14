Найбільший банк Сінгапуру запустив пілотний проєкт на блокчейні

Найбільший банк Сінгапуру — DBS Bank — запустив пілотний проєкт DBS Treasury Tokens у партнерстві з компанією Ant International. Ініціатива спрямована на поліпшення управління казначейством і ліквідністю, повідомляє The Block .

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Що відомо

Як пояснили в DBS, працюючий на базі блокчейна пілот покликаний спростити розрахунки Ant International і скоротити тривалість трансакцій «від кількох днів до секунд».

«Ініціатива оптимізує ліквідність і оборотний капітал, надаючи корпоративним казначействам більшу прозорість, передбачуваність і контроль над усією грошовою позицією групи», — зазначили представники банку.

Керівник групи глобальних трансакційних послуг у DBS Bank Лім Сун Чонг заявив, що необхідність запуску DBS Treasury Tokens продиктована зростаючими потребами підприємств у казначейських операціях. Ініціатива відповідає глобальним цілям банку і Ant International, спрямованим на зростання електронної комерції та надання платіжних послуг у режимі 24/7.

Керівник технічного відділу Ant International Кельвін Лі додав, що компанія вже мала досвід використання платформи для миттєвого повернення податків і проведення транскордонних платежів між малим і середнім бізнесом.