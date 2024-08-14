Де українці найчастіше купують нові авто: топ-5 регіонів

У минулому місяці найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області. Ці регіональні ринки забезпечили 62% липневих продажів нових легковиків, повідомляє Укравтопром.