У минулому місяці найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області. Ці регіональні ринки забезпечили 62% липневих продажів нових легковиків, повідомляє Укравтопром.
14 серпня 2024, 9:15
Де українці найчастіше купують нові авто: топ-5 регіонів
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Де купують авто
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За місяць у столиці придбали — 2284 авто. (на 30% більше, ніж торік).
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Реєстрацію Дніпропетровщини отримали 496 авто. (+22%).
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На Київщині було зареєстровано — 479 од. (+22%).
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В Одеській обл. — 347 од. (+12%).
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На Львівщині — 325 од. (+19%);
Які моделі купують найчастіше
Бестселером липня на ринку нових авто Києва та Дніпропетровської обл. був Renault Duster.
На Київщині та Львівщині першість віддали електромобілю Honda M-NV.
В реєстраціях Одеської обл. лідерська позиція належала кросоверу — Toyota RAV-4.
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Джерело: Мінфін
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