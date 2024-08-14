Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 240 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 594 400 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
14 серпня 2024, 8:14
Втрати ворога за 13 серпня: 1 240 російських окупантів, 21 танк та 57 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 594400 (+1240) осіб,
- танків — 8476 (+21) од,
- бойових броньованих машин — 16402 (+17) од,
- артилерійських систем — 16821 (+57) од,
- РСЗВ — 1151 (+5) од,
- засоби ППО — 921 (+1) од,
- літаків — 366 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13548 (+57),
- крилаті ракети — 2426 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 22710 (+61) од,
- спеціальна техніка — 2813 (+7)
Джерело: Мінфін
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