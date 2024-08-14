Нова пошта залучила кредит від ЄБРР на 70 млн євро

Європейський банк реконструкції та розвитку надав кредит у 70 млн євро групі компаній Nova для фінансування інвестиційної програми на 2024 рік. Як зазначили у пресслужбі банку, кошти надаються на оновлення і розширення мережі групи, передає Інтерфакс-Україна.

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«Кредит сприятиме реалізації довгострокової стратегії розвитку компанії, що передбачає трансформацію моделі обслуговування клієнтів, а також допоможе гарантувати безпеку працівників і клієнтів під час війни», — уточнив керуючий директор ЄБРР в Україні та Молдові Арвід Тюркнер.

Зокрема, Nova планує побудувати понад 600 бомбосховищ для захисту персоналу та клієнтів.

Також за допомогою фінансування компанія зможе не лише підвищити безпеку, а й реалізувати проєкти реінтеграції ветеранів і розширення можливостей навчання для жінок.

ЄБРР зможе надати кошти в українських гривнях або євро, а також забезпечити гарантією від перших збитків у розмірі 10% від суми кредиту в межах програми «Муніципальна інфраструктура та промислова стійкість» (UIF MIIR), уточнили в банку.

У банку підкреслили, що вторгнення росії в Україну у 2022 році стало ударом для поштового сектору та сектору доставки. Однак, сегмент посилок швидко відновився, оскільки люди і підприємства відновили ділову активність. І Nova, на думку ЄБРР, зіграла провідну роль у відновленні і тепер прагне до розширення.