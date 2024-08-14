MBA Development розпочинає продаж другої черги котеджного комплексу «Малахіт»

MBA Development оголосила про старт продажів другої черги котеджного комплексу «Малахіт», розташованого в селі Микуличин Івано-Франківської області. Нова черга проекту включає: 19 дуплексів, що складаються з 38 секцій та 12-ти триповерхових будинків циліндричної форми. Введення в експлуатацію планується на 2 квартал 2025. Здача першої черги Малахіт відбудеться вже в 4 кварталі 2024 року. Керувати готельним комплексом буде міжнародна керівна компанія Ribas Hotels Group.

Загальна площа комплексу — 4 га. Середня площа котеджу становить 33 м², а стартує від — 77.550$. Проект демонструє привабливі інвестиційні показники: операційна прибутковість складає 11,7%, з капіталізацією — 15,1%. Очікуваний термін окупності інвестиції — 8,5 років.

Для інвесторів EBIT (чистий прибуток) у перші 1−3 роки складе 8 064 $, а в наступні 4−10 років зросте до 9 849 $. При утриманні інвестиції протягом 10 років прибутковість інвестора може сягнути 4 940 584 гривень.

«Малахіт» знаходиться всього за 5,1 км від центру села Микуличин, що дозволяє дістатися до нього за 15 хвилин на автомобілі. Комплекс розташований на ділянці площею 0,9 га з гірським рельєфом та межує з лісовою смугою, що створює неповторну атмосферу єднання з природою.

Комплекс пропонує широкий спектр послуг, включаючи цілодобове та гнучке поселення, ресторан, видовий банний комплекс, рум-сервіс, масаж та можливість проживання з домашніми тваринами. Інфраструктура включає парковку, зони відпочинку з вогнищами, банний комплекс з чанами, ресторан, зони для барбекю, кінозал, спортивний зал, лаундж — бар, альпін парк, дитячий майданчик та необхідні технічні приміщення.

«Малахіт» пропонує унікальну можливість придбати нерухомість у мальовничому куточку Карпат, поєднуючи комфорт сучасного житла з красою природи та потенціалом для вигідних інвестицій.

З детальною інформацією можна ознайомитися за посиланням https://malahit.mbadevelopment.com.ua/