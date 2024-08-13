Starbucks замінила гендиректора. Акції компанії різко пішли вгору

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Брайан Ніккол замінив Лаксмана Нарасімхана, який офіційно обійняв посаду генерального директора у квітні 2023 року і був переманений у виробника лізолу Reckitt.

Компанія втратила приблизно 20% своєї вартості за останні п'ять років, тоді як широкий ринковий індекс S&P 500 зріс більш ніж на 80%. У липні компанія не виправдала очікувань щодо продажів через послаблення попиту в США та Китаї.

Зростання акцій

На початку торгів у вівторок, 13 серпня, акції Starbucks зросли на 21% і були на шляху до свого найкращого дня в історії.

Starbucks перебувала під тиском компанії Elliott, яка придбала пакет акцій вартістю 2 мільярди доларів. Хедж-фонд запропонував Starbucks розширити склад ради директорів і призначити керівника Elliott Джессі Кона директором.

У Elliott заявили, що призначення Ніккола стало «трансформаційним кроком вперед» для компанії. При цьому у Starbucks заперечили вплив Elliott на рішення замінити генерального директора.

Новий гендиректор успадкував кілька викликів кавового гіганта, який нещодавно змінив свою модель, щоб зосередитися на мобільних замовленнях, а не на кав'ярнях, призначених для тривалих відвідувань.

У Китаї Starbucks зіткнувся з конкуренцією з боку компаній, які знижують ціни на каву, тоді як його кав'ярні на Близькому Сході стали об'єктом бойкоту з боку палестинців на тлі конфлікту між Ізраїлем та ХАМАСом.