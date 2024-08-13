Світові продажі електромобілів у липні зросли на 21%

Глобальні продажі повністю електричних і гібридних транспортних засобів, що підключаються до електромережі, зросли на 21% у липні 2024 року за рік завдяки значному зростанню продажів у Китаї. Про це повідомляє Reuters з посиланням на компанію Rho Motion.

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Згідно з даними, у липні в усьому світі було продано 1,35 млн електромобілів, як повністю електричних (BEV) так і гібридних (PHEV), з яких 0,88 млн було продано у Китаї, де їх кількість зросла на 31% у порівнянні з липнем минулого року.

При цьому продажі гібридних авто у Китаї за перші сім місяців 2024 року зросли на 70% порівняно з минулим роком.

У Європі щомісячні продажі електромобілів у липні впали на 7,8% до показників 2023 року. За сім місяців вони знизились на 12% у Німеччині, найбільшому ринку електромобілів у ЄС.

Проте у Сполучених Штатах і Канаді продажі електромобілів у липні зросли на 7,1%.