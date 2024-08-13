Більшість фінансових інституцій в Україні надають факторингові послуги — дослідження

За результатами опитування, в якому взяли участь 14 фінансових інституцій, 73% вже надають факторингові послуги, а решта планують запровадити цей фінансовий продукт протягом року. Про це пише FinTechInsider із посиланням на НАБУ.

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Основна частина клієнтів факторингових послуг — малі та середні підприємства, які становлять 86,7% від загальної кількості отримувачів.

Про це повідомляється у результатах дослідження, проведеного Незалежною асоціацією банків України у співпраці з IFC з метою визначити зацікавленість та готовність надавати послуги з фінансування у формі факторингу.

Фінансові інституції також висловили готовність співпрацювати з державними та комерційними замовниками в рамках пілотного проєкту ABF — Asset-Based finance — фінансування на основі активів. Хоча певні аспекти, як-от необхідність оцінки фінансового стану замовника та передбачуваність співпраці, ще потребують детального опрацювання.

Учасники також зацікавлені в розробці функціоналу платформи ABF, який включав би запобігання подвійному фінансуванню, кабінети для всіх учасників, скорингову систему та захист даних.