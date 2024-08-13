До закриття міжбанку курс долара зріс на 5 копійок у покупці й на 4 копійки у продажу. Євро зросло на 17 копійок у купівлі та на 16 копійок у продажу.
13 серпня 2024, 17:33
Курс валют на вечір 13 серпня: долар та євро зростають на міжбанку
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Відкриття 13 серпня
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Закриття 13 серпня
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Зміни
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41,30/41,33
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41,35/41,37
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5/4
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45,16/45,18
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45,33/45,34
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17/16
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,55 грн. Євро купують за 44,90 грн, а продають за 45,50 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,45−41,45, євро — 45,30−45,46 грн.
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Джерело: Мінфін
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