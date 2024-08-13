За сім місяців 2024 року Група Нафтогаз сплатила майже на 10% більше податків, ніж за аналогічний період минулого року — понад 53 млрд гривень. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву компанії.
13 серпня 2024, 18:22
Нафтогаз цьогоріч уже сплатив понад 53 мільярди гривень податків
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Підтримка держави
Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов підкреслив, що державі потрібна підтримка великого бізнесу, аби протистояти викликам війни.
«Підприємства Групи Нафтогаз оперативно здійснюють податкові платежі в бюджети всіх рівнів. Лише у липні Нафтогаз сплатив у зведений бюджет України понад 6 млрд гривень», — наголосив Чернишов.
Нагадаємо
У липні 2024 року НАК «Нафтогаз України» здійснила обов’язкові платежі за єврооблігаціями, відповідно до графіка реструктуризації. Наступний платіж планується у листопаді 2024 року.
Джерело: Мінфін
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