Пишний: Банки завищують ставку за кредитом, виданим в межах програми «5-7-9»

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Програма «5−7−9»

"Щодо програми «5−7−9″, то, на нашу думку, вона має фокусуватися саме на інвестиційних проєктах», — розповів Пишний.

«Ми бачимо, що у банків з'являється бажання відновити конкурентне середовище, тому що вага проєктів державної програми „5−7−9“ зменшилась у нових кредитах з близько половини до третини. Це означає, що дві третини нового портфелю — це ринкове кредитування. А там, де є ринок, там є конкуренція», — вважає голова НБУ.

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Він також зауважив, що одним з пріоритетів стратегії розвитку кредитування, безумовно, є підтримка відбудови енергетики.

«Ми ведемо статистику видачі таких кредитів. Цікаво, що вагома причина відмов від реалізації таких проєктів — отримання позичальником кращої пропозиції в іншому банку. Для мене це переломна ситуація, конкуренція запрацювала», — розповів Пишний.

Він вважає, що одна з фундаментальних причин, чому немає стрімкого розвитку кредитування — брак платоспроможного попиту. Хтось відкладає під впливом безпекових ризиків і невизначеності, у когось вистачає ліквідності, хтось вважає, що не потягне.