Apple збиратиме 30% комісії на підписки Patreon

Patreon оголосила про зміни у своїй платіжній системі для користувачів iOS. Починаючи з листопада 2024 року, компанія змушена перейти на систему покупок в додатку Apple, інакше ризикує бути видаленою з App Store. Про це пише FinTechInsider із посиланням на реліз компанії.

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Apple стягуватиме 30% комісію з усіх нових підписок, оформлених через iOS-застосунок Patreon. Платформа пропонує творцям автоматично підвищити ціни, щоб компенсувати комісію Apple, або залишити ціни незмінними та втратити частину своїх доходів.

Patreon розпочинає 16-місячний процес міграції всіх творців на модель підписки. Творці контенту, які використовують щомісячну оплату або оплату за створений контент, повинні перейти на модель підписки до листопада 2025 року. Наявні підписники не будуть зачеплені цими змінами.

Patreon наголошує, що ці зміни стосуються лише iOS-додатку, а ціни на веб-сайті та в Android-додатку залишаються незмінними. Компанія надаватиме підтримку творцям під час переходу, включаючи навчальні відео, FAQ та консультації.