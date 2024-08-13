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13 серпня 2024, 14:17

Українці за кордоном перестають переказувати гроші в Україну

Перекази українських заробітчан з-за кордону в Україну різко скоротилися. Якщо рік тому в країну надходило близько $1 млрд на місяць від тих, хто працює поза країною, то в першому кварталі поточного року сума впала до $800 млн на місяць. Про це розказав економічний експерт Данило Монін.

Перекази українських заробітчан з-за кордону в Україну різко скоротилися.
Фото:depositphotos

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Скорочення переказів

У другому кварталі відбулося падіння до $700 млн на місяць. Загалом за перше півріччя поточного року надійшло $4,5 млрд. Натомість в аналогічному періоді минулого року надійшло $5,9 млрд.

Фактично спад складе ймовірно 20−25% за рік

«Таке різке падіння переказів свідчить про очевидну тенденцію поступового переїзду сімей з України. Судячи з усього, за підсумками 2024 року Україна отримає тільки$8,5 млрд переказів, хоча до війни отримувала$12−13 млрд», — повідомив Монін.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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+110
Riojas
Riojas
13 серпня 2024, 14:25
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Удивительно. На третий год войны без конца до границ 91 года большинство вырвавшихся начинают оседать за рубежом и перетаскивать туда оставшихся.
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