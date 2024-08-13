Середній чек літнього закордонного відпочинку українців зріс на чверть

Середня глибина бронювання туру в літньому сезоні 2024 року зросла з 10 до 40 днів, середній чек став дорожчим за довоєнний на 25%. Про це повідомила керівниця Product Marketing в Join UP! Катерина Артюх в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

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«Збільшилася кількість людей, які дозволяють собі відпочинок за кордоном. Але, щоправда, це ще далеко до відновлення (довоєнних) обсягів, якщо порівнювати 2023 рік із 2021 роком, то показники менші в рази. Однак уже торік кількість туристів зросла майже на 50% щодо 2022 року. І таку саму динаміку ми спостерігаємо у 2024 році», — повідомила Артюх.

Вона зазначила, що порівняно з європейськими туристами, в українців значно нижча глибина бронювання, зараз вона до 40 днів.

«Гарячі тури бронюють, як і раніше, тільки з поправкою на логістичні моменти, тобто не з сьогодні на завтра, а з сьогодні на два-три дні. Бронюють також і на плюс два-три місяці. Середня глибина — орієнтовно 30−40 днів. Порівняно з минулим роком це позитивна динаміка, тому що торік глибина була значно меншою, до 10 днів», — зазначила Артюх.

Де відпочивають українці

Більш ніж половина запитів українців на сьогодні — з вильотом з Кишинева.

Близько 14% туристів обирають автобусні тури з України до Болгарії, Чорногорії та Туреччини.

Приблизно стільки ж (близько 14% клієнтів) обирають авіатури з Жешува, десь 8% — інші аеропорти Польщі (у Кракові, Варшаві, Катовіце, Гданську, Познані), 3% — аеропорти Румунії (Сучава, Яси, Бухарест, Клуж).

«Також ми пропонуємо трансфер в аеропорт — за бажанням туристів привезуть прямо в термінал. Ми прораховуємо ситуацію на кордоні та здійснюємо виїзд заздалегідь, щоб наші туристи завжди вчасно потрапили на свій літак», — додала Артюх.

Ціни

Порівняно з довоєнним ціна туру зросла передусім через ускладнену логістику та коливання цін на авіапальне.

«За підсумками 2022 року він підвищився на 20%, зараз приблизно на 21−25% від чека, що був до повномасштабного вторгнення. Але саме складова автобусного трансферу в аеропорт вильоту здорожує тур не дуже відчутно, приблизно на 5−7%», — повідомила Артюх.