Дохід майнерів біткоїна обвалився до річного мінімуму: що нового на крипторинку

Біткоїн-майнер MARA представив план випуску облігацій на $250 мільйонів

Одна з найбільших у світі майнінгових компаній MARA (раніше Marathon Digital) планує випустити конвертовані облігації на суму $250 млн.

У плани MARA входить приватне розміщення облігацій для фінансування покупок біткоїна та інших корпоративних цілей.

«Загальні корпоративні цілі включають оборотний капітал, стратегічні придбання, розширення наявних активів, погашення заборгованості та виконання інших зобов’язань», — йдеться в повідомленні.

Зараз на балансі майнінгової компанії перебуває понад 20 800 BTC, які оцінюються в $1,2 млрд за поточними цінами. Це приблизно вдвічі більше, ніж у Hut 8 — найближчого конкурента MARA.

У повідомленні йдеться про те, що відсотки за облігаціями будуть виплачуватися кожні шість місяців — 1 березня і 1 вересня. При цьому крайній термін погашення настане 1 вересня 2031 року. Точна відсоткова ставка і курс конвертації стануть відомі в процесі ціноутворення, зазначили в MARA.

За даними фірми, облігації пропонуватимуться і продаватимуться особам, які обґрунтовано вважаються кваліфікованими інституційними покупцями відповідно до Правила 144A Закону про цінні папери.

Криптопроєкти залучили $2,7 мільярда інвестицій у другому кварталі

Обсяг венчурних інвестицій у криптовалютні проєкти зріс на 2,5% у другому кварталі 2024 року — до $2,7 млрд. Про це йдеться у звіті експертів PitchBook.

Водночас аналітики відзначили скорочення загальної кількості угод на 12,4%. Це вказує на те, що обсяг вливань зріс.

Передбачається, що загальне значення за 2024 рік буде вищим, як порівняти з 2023 роком, — $10,8 млрд проти $10,1 млрд.

Ба більше, показник зростає третій квартал поспіль. З IV кварталу 2023 року він збільшився на $800 млн.

Найкращим місяцем за обсягом вливань у 2024 році став березень із показником $1,019 млрд.

«З огляду на повернення позитивних настроїв інвесторів до криптовалют і відсутність якихось серйозних спадів на ринку, ми очікуємо, що обсяг і темпи інвестицій продовжать зростати протягом року», — йдеться у звіті.

За даними експертів, у другому кварталі 2024 року увагу інвесторів було сконцентровано на проєктах у сфері блокчейн-інфраструктури. Серед них окремо виділили такі: Monad Labs, Berachain і Babylon.

Засновник Blast розповів про ринковий цикл криптовалют

Засновник проєкту Blast Тіешун Рокер, також відомий як Pacman, узяв участь у заході Foresight 2024 у Гонконзі. Він розповів про особливості поточного ринкового циклу і натякнув на низку змін, які очікують на NFT-маркетплейс Blur. Про це повідомляє The Block.

За словами Рокера, у цьому ринковому циклі поки що не відбулося жодних фундаментальних змін, які могли б запустити «нову хвилю прийняття криптовалют».

«З точки зору фундаментальних технологічних інновацій у цьому циклі немає нічого нового. Багато в чому він обумовлений запуском ETF і тиском регуляторів. Тому цей цикл розвивається не так, як попередні», — сказав він.

Засновник Blast перерахував ключові особливості попередніх ринкових циклів, серед яких первинне розміщення монет (ICO), запуск децентралізованої платформи Uniswap і створення невзаємозамінних токенів (NFT).

Усі ці події супроводжувалися значним припливом капіталу, зосередженим навколо основних криптовалют і нових класів активів, таких як NFT.

Він додав, що ринок невзаємозамінних токенів зіткнувся з серйозними труднощами. Необхідно знайти нове застосування цього класу активів, щоб відновити інтерес інвесторів і колекціонерів.

Також засновник Blast анонсував низку нововведень для NFT-маркетплейса Blur. За його словами, запущений у 2022 році проєкт готується до «найбільшого в історії оновлення».

Дохід майнерів біткоїна обвалився до річного мінімуму

11 серпня добовий дохід майнерів першої криптовалюти (згладжений 7-денною ковзною середньою) впав до ~$25,5 млн, оновивши мінімум 2024 року. Про це повідомляє Forklog.

Після квітневого халвінгу показник обвалився з рівнів вище $60 млн напередодні події приблизно вдвічі. Порівняні з поточними значеннями цифри фіксували востаннє в серпні-листопаді 2023 року, коли біткоїн торгувався в діапазоні приблизно $26 000−28 000.

Скорочення нагороди за блок, яке відбулося 20 квітня, з 6,25 BTC до 3,125 BTC призвело до падіння видобутку криптовалюти ще того самого місяця. У травні та червні майнери не змогли відновити виробництво цифрового золота.

При цьому у квітні їхній дохід підтримало зростання обсягів комісій на тлі ажіотажу навколо протоколу Runes. Мережеві збори принесли добувачам приблизно $281,5 млн за загального виторгу $1,79 млрд.

Однак у наступні місяці транзакційні доходи майнерів значно скоротилися, сягнувши $24,9 млн за підсумками липня проти отриманих $926,2 млн як субсидії за видобутий блок.