Курс валют на 13 серпня: долар та євро подорожчали

У вівторок на готівковому ринку курс долара у покупці подорожчав на 10 копійок, а у продажу на 9 копійок. Євро додало 7 копійок у купівлі та 12 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці додав 2 копійки, а у продажу 4 копійки. Євро додало у купівлі 7 копійок та 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,54 грн. Євро купують за 44,82 грн, а продають за 45,45 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,41−41,54, євро — 45,25−45,40 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,30−41,33 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,16−45,18 грн/євро.

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