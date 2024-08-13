Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 160 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 593 160 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
13 серпня 2024, 8:14
Втрати ворога за 12 серпня: 1 160 російських окупантів, 5 танків та 19 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 593160 (+1160) осіб,
- танків — 8455 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 16385 (+17) од,
- артилерійських систем — 16764 (+36) од,
- РСЗВ — 1146 (+0) од,
- засоби ППО — 920 (+1) од,
- літаків — 366 (+0) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13491 (+19),
- крилаті ракети — 2426 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 22649 (+59) од,
- спеціальна техніка — 2806 (+5)
Джерело: Мінфін
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