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13 серпня 2024, 9:34

Один із найбільших російських брокерів зупинив виведення юанів з рахунків

Московська біржа має наростаючі проблеми з торгами китайським юанем — де-факто останньою іноземною валютою, яка доступна на російському біржовому ринку після санкцій США. Про це пише Moscow times.

Московська біржа має наростаючі проблеми з торгами китайським юанем — де-факто останньою іноземною валютою, яка доступна на російському біржовому ринку після санкцій США.
Фото: depositphotos

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Призупинення виведення юанів

12 серпня про зупинення виведення юанів з рахунків клієнтів оголосила компанія «БКС Світ Інвестицій» — один із найбільших брокерів у країні. Виведення китайської валюти з брокерських рахунків закрито всім клієнтів, зокрема на рахунки дочірнього БКС Банку, випливає із заяви компанії.

Одночасно з 13 серпня зупиняється поповнення валютних рахунків у юанях, попередили у БКС.

Рішення ухвалене «у зв'язку з ускладненням розрахунків між учасниками біржових торгів у китайських юанях збільшенням часу під час введення/виведення валюти та розрахунків угод». Клієнтам компанії пропонується продати юані з брокерських рахунків та конвертувати їх у рублі.

Нагадаємо

За даними ЦБ, на китайський юань зараз припадає понад 99% обігу російського біржового валютного ринку. Торги доларом та євро біржа зупинила 13 червня — наступного дня після того, як Мінфін США включив її до «чорних списків» разом із ключовими розрахунковими структурами — Національним кліринговим центром та Національним розрахунковим депозитарієм.

Через два тижні після введення санкцій щодо проблем з юаневими операціями на біржі повідомляли брокерська компанія «Сінара» та «Сбербанк CIB» — інвестиційна «дочка» найбільшого російського держбанку. Через місяць стало відомо, що від роботи з Мосбіржею відмовився Bank of China — один з двох великих китайських держбанків, які мають дочірні підрозділи в росії.

В результаті торгівля юанями виявилася залежною від єдиного великого банку КНР — ICBC Bank. Саме він став проводити кліринг юаневих угод.

За даними Bloomberg, ЦБ готуються до сценарію, коли біржові торги юанем доведеться також зупинити. Китайські банки, завдяки яким ще можливі ці операції, поступово згортатимуть співпрацю з «токсичною» біржею, говорило джерело агентства, близьке до регулятора.

У серпні про підготовку до зупинки торгів юанем оголосив Сбербанк.

Джерело: Мінфін
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