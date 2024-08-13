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13 серпня 2024, 8:48

Грант 150 тисяч на власний бізнес: Зеленський анонсував нову програму для молоді

Українці віком до 25 років зможуть отримати гранти на власну справу на 150 000 грн у рамках нової програми, яка запрацює з вересня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише «Укрінформ».

Українці віком до 25 років зможуть отримати гранти на власну справу на 150 000 грн у рамках нової програми, яка запрацює з вересня.
Фото: president.gov.ua

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Програма для молоді

Загалом восени заплановано запуск трьох оновлених державних програм підтримки молоді.

«Сьогодні ми вже маємо державні програми, які працюють і працюватимуть ще активніше в інтересах молоді. Зокрема, перше, в існуючій державній програмі „єОселя“ буде передбачено для молодих українців і українок віком до 25 років зменшення першого внеску до 10%. І вже восени має запрацювати відповідна програма. Це дійсно хороша іпотечна програма. В ній передбачено 3% річних для військових, лікарів, вчителів, правоохоронців і 7% річних для інших категорій», — розповів Зеленський.

По-друге, за його словами, вже з вересня запрацює нова програма грантів на власну справу для українців і українок віком до 25 років.

«Це створення або розвиток свого власного малого бізнесу, і ми починаємо з грантів у 150 тисяч гривень на перший проєкт. Всі деталі будуть представлені нашим урядом», — зауважив Президент.

Третє, за його словами, це — освіта, освітні гранти.

«Теж з вересня запрацює програма підтримки абітурієнтів. Ми поступово урядом будемо збільшувати наповненість коштів цієї та інших відповідних програм підтримки нашої української молоді. Таких програм має бути набагато більше», — підсумував Володимир Зеленський.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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innapcholko
innapcholko
13 серпня 2024, 9:32
#
Ага скоро ждем снижение призывного возраста до 16 лет!
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