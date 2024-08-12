Ціни на каву продовжують стрімко зростати

Світові ціни на каву злетіли найбільше за п'ять тижнів. Ф'ючерси на арабіку зросли на 5% — до 2,44 долара за фунт. Найактивніший контракт на каву подорожчав на 7%. Про це пише Bloomberg.

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Цей контракт на постачання кави відзначився найбільшим зростанням ціни з 9 липня. Зростання вартості арабіки в Нью-Йорку пов'язане з впливом невеликих морозів в деяких регіонах Бразилії, найбільшого виробника кави, що ускладнило постачання. Трейдери також стежать за прогнозами про нове похолодання, яке очікується на цьому тижні.

Холодна погода знову охопить південні штати Ріу-Гранді-ду-Сул, Санта-Катаріна і Парана. Хоча ці температури не становлять серйозної загрози для регіонів вирощування кави, волатильність ринку змушує трейдерів уважно моніторити погодні умови для оцінки ризиків і можливих збитків.

Заморозки можуть ще більше посилити стрес для посівів, вже постраждалих від посушливої погоди в Бразилії, що загрожує врожаю наступного року. Будь-який дощ перед заморозками може викликати передчасне цвітіння, яке може не вижити без подальших опадів.