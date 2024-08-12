Спотові ETF на Ethereum вперше фіксують тижневий позитивний приплив коштів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 серпня 2024, 18:57

Спотові ETF на Ethereum вперше фіксують тижневий позитивний приплив коштів

Спотові ETF на Ethereum у США вперше з моменту запуску 23 липня зафіксували позитивний тиждень із чистими припливами коштів — повідомляє Na Chasi Crypto, посилаючись на дані трекера SoSoValue.

Спотові ETF на Ethereum у США вперше з моменту запуску 23 липня зафіксували позитивний тиждень із чистими припливами коштів — повідомляє Na Chasi Crypto, посилаючись на дані трекера SoSoValue.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниEthereum-ETFЗгідно з цими даними, дев’ять спотових ETF на Ethereum починаючи з 5 серпня — отримали сукупний чистий приплив у розмірі $104,8 млн за тиждень.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ethereum-ETF

Згідно з цими даними, дев’ять спотових ETF на Ethereum починаючи з 5 серпня — отримали сукупний чистий приплив у розмірі $104,8 млн за тиждень.

На тлі цього обсяг торгів склав $1,9 млрд, а загальна вартість активів досягла $7,3 млрд станом на 9 серпня. Притоки спостерігалися попри падіння ціни ETH на 23% з початку місяця.

З шести фондів з позитивними притоками лідирував iShares Ethereum Trust від BlackRock, який залучив $188,4 млн, досягнувши понад $900 млн за 13 днів торгів. Його найближчий конкурент, Ethereum Fund від Fidelity, отримав $44,65 млн, довівши загальний обсяг до $342 млн. Інші чотири ETF також мали позитивні чисті притоки минулого тижня й лише 21Shares Core Ethereum ETF та Invesco Galaxy Ethereum ETF не зафіксували чистих припливів.

Біткоїн-ETF

Біткоїн-ETF навпаки демонструють відтоки два тижні поспіль, які становлять $250 млн. Втім, до того чотири тижні поспіль фіксували припливи, які були значно більшими, ніж ця сума. Загальна вартість активів — $55 млрд.

Топ найкращих криптобірж в Україні

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами