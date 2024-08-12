Спотові ETF на Ethereum вперше фіксують тижневий позитивний приплив коштів

Спотові ETF на Ethereum у США вперше з моменту запуску 23 липня зафіксували позитивний тиждень із чистими припливами коштів — повідомляє Na Chasi Crypto, посилаючись на дані трекера SoSoValue.

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Ethereum-ETF

Згідно з цими даними, дев’ять спотових ETF на Ethereum починаючи з 5 серпня — отримали сукупний чистий приплив у розмірі $104,8 млн за тиждень.

На тлі цього обсяг торгів склав $1,9 млрд, а загальна вартість активів досягла $7,3 млрд станом на 9 серпня. Притоки спостерігалися попри падіння ціни ETH на 23% з початку місяця.

З шести фондів з позитивними притоками лідирував iShares Ethereum Trust від BlackRock, який залучив $188,4 млн, досягнувши понад $900 млн за 13 днів торгів. Його найближчий конкурент, Ethereum Fund від Fidelity, отримав $44,65 млн, довівши загальний обсяг до $342 млн. Інші чотири ETF також мали позитивні чисті притоки минулого тижня й лише 21Shares Core Ethereum ETF та Invesco Galaxy Ethereum ETF не зафіксували чистих припливів.

Біткоїн-ETF

Біткоїн-ETF навпаки демонструють відтоки два тижні поспіль, які становлять $250 млн. Втім, до того чотири тижні поспіль фіксували припливи, які були значно більшими, ніж ця сума. Загальна вартість активів — $55 млрд.

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